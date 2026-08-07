goto content
  1. Home
  2. Handball
  3. EHV Aue Männer
  4. EHV Aue | GÜ-Sport Hummelcup | SC DHfK Leipzig vs

EHV Aue | GÜ-Sport Hummelcup | SC DHfK Leipzig vs

EHV Aue Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.
EHV Aue Männer
EHV Aue Männer

Today, 2:45 PM

Erlebt Spitzenhandball live beim Hummel Cup 2026 in Aue! Am 7. und 8. August treffen vier hochkarätige Mannschaften aufeinander: Gastgeber EHV Aue, der SC DHfK Leipzig, die SG Flensburg-Handewitt und der SC Magdeburg.

Am Freitag eröffnet um 17:00 Uhr das Duell SC DHfK Leipzig gegen SG Flensburg-Handewitt das Turnier. Um 19:30 Uhr trifft der EHV Aue auf den SC Magdeburg. Am Samstag folgen um 13:30 Uhr das kleine Finale und um 16:00 Uhr das große Finale um den Hummel Cup 2026.

Freut euch auf temporeichen Handball, intensive Zweikämpfe, spektakuläre Tore und starke Paraden. Sporteurope überträgt die Begegnungen live und in voller Länge. Einschalten, mitfiebern und Handball auf höchstem Niveau erleben!

UPCOMING
EHV Aue | GÜ-Sport Hummelcup | kleines Finale
EHV Aue Männer
EHV Aue | GÜ-Sport Hummelcup | kleines Finale

Tomorrow, 11:15 AM

Handball
UPCOMING
EHV Aue | GÜ-Sport Hummelcup | großes Finale
EHV Aue Männer
EHV Aue | GÜ-Sport Hummelcup | großes Finale

Tomorrow, 1:45 PM

Handball
UPCOMING
EHV Aue | GÜ-Sport Hummelcup | EHV Aue vs SC Magdeburg
EHV Aue Männer
EHV Aue | GÜ-Sport Hummelcup | EHV Aue vs SC Magdeburg

Today, 5:15 PM

Handball
FREE
JBLH mA 1. Liga Nord: THW Kiel vs. SG Flensburg-Handewitt
THW Kiel Junioren
JBLH mA 1. Liga Nord: THW Kiel vs. SG Flensburg-Handewitt

10/18/25, 3:45 PM

Handball
FREE
JBLH mA 1. Liga Nord: SG Flensburg-Handewitt vs. SC Magdeburg
SG Flensburg-Handewitt-U19M
JBLH mA 1. Liga Nord: SG Flensburg-Handewitt vs. SC Magdeburg

11/23/25, 1:45 PM

Handball
FREE
JBLH mA 1. Liga Nord: SC DhfK Leipzig vs. SG Flensburg-Handewitt
SC DhfK Leipzig U19m
JBLH mA 1. Liga Nord: SC DhfK Leipzig vs. SG Flensburg-Handewitt

9/20/25, 9:45 AM

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - SC Magdeburg II vs. EHV Aue
SC Magdeburg II Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - SC Magdeburg II vs. EHV Aue

9/14/25, 2:45 PM

Handball
FREE
JBLH mA 1. Liga Nord: SG Flensburg-Handewitt vs. SC Magdeburg
SG Flensburg-Handewitt-U19M
JBLH mA 1. Liga Nord: SG Flensburg-Handewitt vs. SC Magdeburg

4/6/25, 10:45 AM

Handball
FREE HIGHLIGHTS
3. Liga: Tempogegenstöße, Rückraumknaller und mehr. Die Highlights des 4. Spieltags
3. Handball-Liga Männer
3. Liga: Tempogegenstöße, Rückraumknaller und mehr. Die Highlights des 4. Spieltags

9/26/22, 12:46 PM

Handball
EHV Aue - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21
2. Handball Bundesliga
EHV Aue - Die Highlights der 2. HBL-Saison 2020/21

8/24/21, 10:10 AM

Handball

More videos by EHV Aue Männer

FREE
Die Highlights des EHV Aue im Spiel des Jahres vs. THW Kiel
EHV Aue Männer
Die Highlights des EHV Aue im Spiel des Jahres vs. THW Kiel

10/7/21, 4:37 PM

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - EHV Aue vs. HC Empor Rostock
EHV Aue Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - EHV Aue vs. HC Empor Rostock

10/11/25, 3:45 PM

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - EHV Aue vs. SV 04 Plauen-Oberlosa
EHV Aue Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - EHV Aue vs. SV 04 Plauen-Oberlosa

10/24/25, 4:45 PM

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord Ost - EHV Aue vs. HC Eintracht Hildesheim
EHV Aue Männer
3. Liga: Staffel Nord Ost - EHV Aue vs. HC Eintracht Hildesheim

9/26/25, 4:45 PM

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - EHV Aue vs. Oranienburger HC
EHV Aue Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - EHV Aue vs. Oranienburger HC

8/23/25, 3:45 PM

Handball
FREE
"Krönender Abschluss" nach dem Sieg über die Eulen ...
EHV Aue Männer
"Krönender Abschluss" nach dem Sieg über die Eulen ...

10/3/21, 2:58 PM

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Süd - EHV Aue vs. SV 04 Plauen-Oberlosa
EHV Aue Männer
3. Liga: Staffel Süd - EHV Aue vs. SV 04 Plauen-Oberlosa

12/14/24, 4:44 PM

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - EHV Aue vs. HSG Ostsee N/G
EHV Aue Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - EHV Aue vs. HSG Ostsee N/G

9/6/25, 3:18 PM

Handball
FREE
Derbysieg mit Weltklassetor !
EHV Aue Männer
Derbysieg mit Weltklassetor !

12/28/21, 3:50 PM

Handball
FREE
3. Liga: Aufstiegsrunde 2: EHV Aue vs. TV Emsdetten
EHV Aue Männer
3. Liga: Aufstiegsrunde 2: EHV Aue vs. TV Emsdetten

6/3/26, 4:45 PM

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Süd - EHV Aue vs. HG Oftersheim/Schwetzingen
EHV Aue Männer
3. Liga: Staffel Süd - EHV Aue vs. HG Oftersheim/Schwetzingen

2/22/25, 4:45 PM

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - EHV Aue vs. Stralsunder HV
EHV Aue Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - EHV Aue vs. Stralsunder HV

3/14/26, 4:45 PM

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - EHV Aue vs. DHK Flensborg
EHV Aue Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - EHV Aue vs. DHK Flensborg

12/20/25, 4:45 PM

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - EHV Aue vs. Füchse Berlin Reinickendorf II
EHV Aue Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - EHV Aue vs. Füchse Berlin Reinickendorf II

4/1/26, 4:45 PM

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - EHV Aue vs. MTV Braunschweig
EHV Aue Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - EHV Aue vs. MTV Braunschweig

4/4/26, 3:45 PM

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - EHV Aue vs. SC DHfK Leipzig II
EHV Aue Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - EHV Aue vs. SC DHfK Leipzig II

4/24/26, 4:45 PM

Handball

Related Profiles