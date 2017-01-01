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Figure skating
Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V.
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Freiburger Turnerschaft von 1844 e.V.
@ft1844freiburgev
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