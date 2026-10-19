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Matchday 6

VfL Oldenburg vs. Borussia Dortmund

Alsco Handball Bundesliga Frauen
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HIGHLIGHTS

Alsco Handball Bundesliga Frauen: Highlights of the match VfL Oldenburg vs. Borussia Dortmund. @vfl-oldenburg-frauen @borussia-dortmund-frauen #hbfhighlights

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