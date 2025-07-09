Premium Livestream Pay per View €5.90 HC Erlangen II 26/ €69.90 HSG Albstadt 26/ €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue HSG Albstadt vs. HC Erlangen II HSG Albstadt Men 5/1/27, 4:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Handball League Men: Video livestream of the game HSG Albstadt vs. HC Erlangen II. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHSG Albstadt MenHC Erlangen Männer IIHSG Albstadt Men is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.