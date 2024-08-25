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Lausitzer Füchse vs. Eispiraten Crimmitschau

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Lausitzer Füchse
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9/11/26, 5:00 PM UPCOMING : Live in 29d • 9h • 37m • 8s

Video livestream of the friendly match Lausitzer Füchse vs. Eispiraten Crimmitschau on 09/11/2026. The clubs will be financially involved in the revenue. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @lausitzerfuechse @eispiraten-crimmitschau

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