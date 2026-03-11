Badminton
YONEX German Junior 2026 - Saturday Day 4 - Court 3 and 5
SC Union 08 Lüdinghausen·
@sc-union-luedinghausen
Badminton
1. Badminton Bundesliga: SC Union 08 Lüdinghausen - 1. BC Wipperfeld - Court 1
SC Union 08 Lüdinghausen·
Badminton
1. Badminton Bundesliga: SC Union 08 Lüdinghausen - 1. BC Wipperfeld - Court 2
SC Union 08 Lüdinghausen·
Badminton
2. Badminton BL-NORD: SC Union 08 Lüdinghausen (2) - 1. BC Beuel - Court1
SC Union 08 Lüdinghausen·
Badminton
2. Badminton BL-NORD: SC Union 08 Lüdinghausen (2) - 1. BC Beuel - Court2
SC Union 08 Lüdinghausen·
Badminton
2. Badminton BL-NORD: SC Union 08 Lüdinghausen (2) - Spvgg Sterkrade-Nord - C 1
SC Union 08 Lüdinghausen·
Badminton
2. Badminton BL-NORD: SC Union 08 Lüdinghausen (2) - Spvgg Sterkrade-Nord - C 2
SC Union 08 Lüdinghausen·
Badminton
1. Badminton Bundesliga: SC Union 08 Lüdinghausen - 1.BV Mülheim - Court 1
SC Union 08 Lüdinghausen·
Badminton
1. Badminton Bundesliga: SC Union 08 Lüdinghausen - 1.BV Mülheim - Court 2
SC Union 08 Lüdinghausen·
Badminton
2. Badminton BL-NORD: SC Union 08 Lüdinghausen (2) - Gladbecker FC - Court 1
SC Union 08 Lüdinghausen·
Badminton
2. Badminton BL-NORD: SC Union 08 Lüdinghausen (2) - Gladbecker FC - Court 2
SC Union 08 Lüdinghausen·
Badminton
2. Badminton BL-NORD: SC Union 08 LH (2) - STC Blau-Weiss Solingen - Court 1
SC Union 08 Lüdinghausen·
Badminton
2. Badminton BL-NORD: SC Union 08 LH (2) - STC Blau-Weiss Solingen - Court 2
SC Union 08 Lüdinghausen·
Badminton
YONEX präsentiert die Westdeutsche Meisterschaft O19 2026 - Sonntag - Court 1
SC Union 08 Lüdinghausen·
Badminton
YONEX präsentiert die Westdeutsche Meisterschaft O19 2026 - Sonntag - Court 2
SC Union 08 Lüdinghausen·