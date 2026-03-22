@bc-offenburg
#badminton
Badminton
BC Offenburg 1. BV Maintal 1978 | Feld 2
BC Offenburg· 3/22/26, 10:00 AM
BC Offenburg 1. BV Maintal 1978 | Feld 1
BC Offenburg· 3/22/26, 9:55 AM
BC Offenburg - 1. BC Sbr.-Bischmisheim 2
BC Offenburg· 3/21/26, 3:37 PM
Offenburg - TSV Neuhausen-Nymphenb. München | Feld 2
BC Offenburg· 2/22/26, 10:30 AM
Offenburg - TSV Neuhausen-Nymphenb. München | Feld 1
Offenburg - TuS Geretsried | Feld 2
BC Offenburg· 2/21/26, 4:00 PM
BC Offenburg - TuS Geretsried | Feld 1
BC Offenburg - SV GutsMuths Jena | Feld 2
BC Offenburg· 2/8/26, 10:30 AM
BC Offenburg - SV GutsMuths Jena | Feld 1
BC Offenburg - TSV 1906 Freystadt | Feld 2
BC Offenburg· 2/7/26, 4:00 PM
BC Offenburg - TSV 1906 Freystadt | Feld 1
BC Offenburg - TV 1860 Hofheim | Feld 2
BC Offenburg· 11/30/25, 10:30 AM
BC Offenburg - TV 1860 Hofheim | Feld 1
BC Offenburg - SG Schorndorf | Feld 2
BC Offenburg· 11/29/25, 4:00 PM
BC Offenburg - SG Schorndorf | Feld 1
BC Offenburg· 11/29/25, 3:30 PM
Eggenstein-Leopoldshafen - Feld 2
BC Offenburg· 11/23/25, 10:30 AM
BC Offenburg - BSV Eggenstein-Leopoldshafen - Feld 1
BC Offenburg - SV Fun-Ball Dortelweil 2 | Feld 2
BC Offenburg· 9/21/25, 9:00 AM
BC Offenburg - SV Fun-Ball Dortelweil 2 | Feld 1
BC Offenburg· 9/21/25, 6:30 AM
BC Offenburg - TV 1884 Marktheidenfeld | Feld 2
BC Offenburg· 9/20/25, 2:45 PM
BC Offenburg - TV 1884 Marktheidenfeld | Feld 1
BC Offenburg· 3/23/25, 9:55 AM
BC Offenburg - 1. BC Sbr.-Bischmisheim | Feld 2
BC Offenburg· 3/22/25, 3:25 PM
BC Offenburg - 1. BC Sbr.-Bischmisheim | Feld 1
BC Offenburg - BC Remagen | Feld 2
BC Offenburg· 2/16/25, 11:25 AM
BC Offenburg - BC Remagen | Feld 1
BC Offenburg· 2/15/25, 3:25 PM
BC Offenburg - TuS Geretsried | Feld 2
BC Offenburg· 1/11/25, 3:15 PM
BC Offenburg· 10/6/24, 10:15 AM
1. Badminton Bundesliga: BC Offenburg - 1.BC Beuel - Feld 1
BC Offenburg· 9/11/22, 9:49 AM
BC Offenburg· 9/11/22, 9:15 AM
BC Offenburg - BC Remagen, Feld 2
BC Offenburg· 2/26/22, 3:27 PM