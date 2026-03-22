@tsvtrittau
Badminton
TSV Trittau vs. STC Blau-Weiss Solingen | Court 2
TSV Trittau· Today, 1:00 PM
TSV Trittau vs. STC Blau-Weiss Solingen | Court 1
TSV Trittau· Today, 12:55 PM
LIVEsince13:00
Badminton · TSV Trittau
10:55
11:00
TSV Trittau vs. 1. BV Mülheim | Court 2
TSV Trittau· 3/22/26, 2:00 PM
TSV Trittau vs. 1. BV Mülheim | Court 1
TSV Trittau· 3/22/26, 1:55 PM
TSV Trittau vs. SC Union 08 Lüdinghausen | Court 2
TSV Trittau· 3/21/26, 2:00 PM
TSV Trittau vs. SC Union 08 Lüdinghausen | Court 1
TSV Trittau· 3/21/26, 1:55 PM
TSV Trittau vs. Blau-Weiss Wittorf Neumünster | Court 2
TSV Trittau· 2/22/26, 12:00 PM
TSV Trittau vs. Blau-Weiss Wittorf Neumünster | Court 1
TSV Trittau· 2/22/26, 11:55 AM
TSV Trittau vs. 1. BC Wipperfeld | Court 2
TSV Trittau· 11/30/25, 12:00 PM
TSV Trittau vs. 1. BC Wipperfeld | Court 1
TSV Trittau· 11/30/25, 11:55 AM
TSV Trittau vs. 1.BC Sbr.-Bischmisheim | Court 2
TSV Trittau· 11/29/25, 2:00 PM
TSV Trittau vs. 1.BC Sbr.-Bischmisheim | Court 1
TSV Trittau· 11/29/25, 1:55 PM
TSV Trittau vs. TV Refrath | Court 2
TSV Trittau· 10/5/25, 11:00 AM
TSV Trittau vs. TV Refrath | Court 1
TSV Trittau· 10/5/25, 10:55 AM
TSV Trittau vs. SV Fun-Ball Dortelweil | Court 2
TSV Trittau· 9/21/25, 11:00 AM
TSV Trittau vs. SV Fun-Ball Dortelweil | Court 1
TSV Trittau· 9/21/25, 10:55 AM
TSV Trittau vs. Gladbecker FC | Court 2
TSV Trittau· 3/9/25, 12:00 PM
TSV Trittau vs. Gladbecker FC | Court 1
TSV Trittau· 3/9/25, 11:55 AM
TSV Trittau vs. VfB GW Mülheim | Court 2
TSV Trittau· 3/8/25, 2:00 PM
TSV Trittau vs. VfB GW Mülheim | Court 1
TSV Trittau· 3/8/25, 1:55 PM
TSV Trittau - 1.CfB Köln | Court 2
TSV Trittau· 2/9/25, 12:00 PM
TSV Trittau - 1.CfB Köln | Court 1
TSV Trittau· 2/9/25, 11:55 AM
TSV Trittau - 1. BC Wipperfeld 2 | Court 2
TSV Trittau· 2/8/25, 2:00 PM
TSV Trittau - 1. BC Wipperfeld | Court 1
TSV Trittau· 2/8/25, 1:55 PM
TSV Trittau vs. STC Blau-Weiss Solingen | Feld 2
TSV Trittau· 12/14/24, 2:00 PM
TSV Trittau vs. STC Blau-Weiss Solingen | Feld 1
TSV Trittau· 12/14/24, 12:55 PM
TSV Trittau vs. 1.BV Mülheim 2 | Court 2
TSV Trittau· 9/21/24, 1:00 PM