Premium Livestream Pay per View €5.90 VfL Pfullingen 26/ €69.90 TSB Schwäbisch Gmünd 26/27 €69.90 . League Men Main Round 26/27 €79.90 Continue TSB Schwäbisch Gmünd vs. VfL Pfullingen TSB Schwäbisch Gmünd Men 12/12/26, 6:15 PM UPCOMING From €5.90 Follow . Handball League Men: Video livestream of the TSB Schwäbisch Gmünd vs. VfL Pfullingen game. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerTSB Schwäbisch Gmünd MenVfL Pfullingen MännerTSB Schwäbisch Gmünd Men is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.