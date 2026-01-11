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Preliminary Round 2, Matchday 1

TV Hannover-Badenstedt vs. HC Leipzig

TV Hannover-Badenstedt U19w
TV Hannover-Badenstedt U19w

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JBLH female: Video livestream of the match TV Hannover-Badenstedt vs. HC Leipzig. @jblhweiblich @handball-net #handballnet

HandballJBLH weiblichTV Hannover-Badenstedt U19wHC Leipzig U19W
TV Hannover-Badenstedt U19w is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.

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