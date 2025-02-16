ProA: EPG Guardians Koblenz vs. RASTA Vechta II EPG Baskets Koblenz 16.02.25, 15:42 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels EPG Guardians Koblenz vs. RASTA Vechta II aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 24. Spieltag am 16.02.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @epgbasketskoblenz @rastavechtazweiBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAEPG Baskets KoblenzRASTA Vechta IIEPG Baskets Koblenz ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.