Premium-Livestream Pay per View 5,90 € HSG Varel 26/27 69,90 € ESG Gensungen/Felsberg 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter ESG Gensungen/Felsberg vs. HSG Varel ESG Gensungen/Felsberg Männer 21.11.26, 18:15 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels ESG Gensungen/Felsberg vs. HSG Varel. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerESG Gensungen/Felsberg MännerHSG Varel MännerESG Gensungen/Felsberg Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.