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ESG Gensungen/Felsberg vs. MTV Großenheidorn

ESG Gensungen/Felsberg Männer
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3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels ESG Gensungen/Felsberg vs. MTV Großenheidorn. @3-handball-liga @handball-net #handballnet

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ESG Gensungen/Felsberg Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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