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DJK SF Budenheim vs. Frisch Auf Göppingen

DJK SF Budenheim U19m
DJK SF Budenheim U19m

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JBLH masculin : Vidéo-diffusion en direct du match DJK SF Budenheim vs. Frisch Auf Göppingen. @jblhmaennlich @handball-net #handballnet

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DJK SF Budenheim U19m est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.

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