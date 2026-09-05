Livestream premium Obtenez ce livestream pour seulement 3,90 € Pay per View 3,90 € Continuer DJK SF Budenheim vs. Frisch Auf Göppingen DJK SF Budenheim U19m 14/11/26, 14:45 À VENIR Dès 3,90 € Suivre JBLH masculin : Vidéo-diffusion en direct du match DJK SF Budenheim vs. Frisch Auf Göppingen. @jblhmaennlich @handball-net #handballnetHandballJBLH männlichDJK SF Budenheim U19mFrisch Auf Göppingen U19MDJK SF Budenheim U19m est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.