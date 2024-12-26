04/09/26, 17:00 UPCOMING : Live in 22d • 9h • 36m • 59s
Diffusion en direct vidéo du match amical EHC Freiburg vs. HC La Chaux-de-Fonds le 04/09/2026. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @ehc-freiburg
16/08/26, 13:50
23/08/26, 16:00
21/08/26, 12:30
21/08/26, 16:30
21/08/26, 17:00
22/08/26, 11:30
22/08/26, 15:30
30/08/25, 15:30
18/01/26, 17:00
07/12/25, 17:00
21/11/25, 18:00
30/11/25, 17:00
26/09/25, 17:00
21/09/25, 16:00
14/11/25, 18:00
12/10/25, 16:00
06/03/26, 18:00
18/03/25, 18:00
13/02/26, 18:00
05/10/25, 13:30
26/12/24, 18:00
02/02/25, 17:00
09/02/25, 20:14