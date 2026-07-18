effect® ENERGY GFL : duel au pied ! Regensburg défie les Comets

18/07/26, 17:55
Les ScoringPlays du match Allgäu Comets vs. Regensburg Phoenix dans la effect® ENERGY GFL le 18/07/2026. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @allgaeu-comets @regensburg-phoenix #gfl-highlights
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