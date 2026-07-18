effect® ENERGY GFL : Les poursuivants de Pforzheim peuvent-ils contrarier les Unicorns ?

18/07/26, 19:17
Les ScoringPlays du match Pforzheim Wilddogs vs. Schwäbisch Hall Unicorns dans la effect® ENERGY GFL le 18/07/2026. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @pforzheim-wilddogs @schwaebisch-hall-unicorns @gfl #gfl-highlights
Hier, 13:45
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08/08/26, 13:45
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25/07/26, 20:19
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25/07/26, 18:01
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20/09/25, 20:52
06/07/25, 14:54