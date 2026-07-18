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effect® ENERGY GFL : Les Invaders peuvent-ils rejoindre le groupe de tête contre les Royals ?

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

18/07/26, 18:05

Les ScoringPlays du match Potsdam Royals vs. Hildesheim Invaders dans la effect® ENERGY GFL le 18/07/2026. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @potsdam-royals @hildesheim-invaders #gfl-highlights

Football américain effect® ENERGY GFL Hildesheim Invaders Potsdam Royals
GRATUIT À VENIR
effect® ENERGY GFL-Livekonferenz am 08.08.2026 - kommentiert von Constantin Eckner und Carsten Spengemann
Sporteurope.TV
effect® ENERGY GFL-Livekonferenz am 08.08.2026 - kommentiert von Constantin Eckner und Carsten Spengemann

08/08/26, 13:25

Sonstiges
À VENIR
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American Football
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08/08/26, 13:45

American Football
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effect® ENERGY GFL: Pforzheim Wilddogs vs. Munich Cowboys
Pforzheim Wilddogs
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01/08/26, 13:45

American Football
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effect® ENERGY GFL: Allgäu Comets vs. ifm Razorbacks Ravensburg
Allgäu Comets
effect® ENERGY GFL: Allgäu Comets vs. ifm Razorbacks Ravensburg

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effect® ENERGY GFL: Low-Score-Game in Pforzheim!

01/08/26, 18:18

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effect® ENERGY GFL
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effect® ENERGY GFL: Können die Razorbacks der Favoritenrolle gerecht werden?

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effect® ENERGY GFL: Spannendes Duell in Regensburg
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Hier, 14:24

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effect® ENERGY GFL: Vorsprung ist nicht alles! Rebels zu Gast in Kiel
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Vorsprung ist nicht alles! Rebels zu Gast in Kiel

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effect® ENERGY GFL: Können die Panther die noch unngeschlagenen Monarchs ärgern?

01/08/26, 18:23

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effect® ENERGY GFL: Low-Score-Game in Pforzheim!
effect® ENERGY GFL
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effect® ENERGY GFL
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effect® ENERGY GFL
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27/09/25, 21:05

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