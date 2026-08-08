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effect® ENERGY GFL : Les Monarchs ou les Wilddogs - pour qui le rêve du titre continue-t-il ?

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

ScoringPlays du match Dresden Monarchs vs. Pforzheim Wilddogs dans la effect® ENERGY GFL. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #gfl #erimagfl #germanfootballleague #football #american-football #gfl-highlights

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