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effect® ENERGY GFL : Berlin Rebels vs. Hildesheim Invaders - Issue serré à la fin de la saison régulière

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TEMPS FORTS

Temps forts de la rencontre Berlin Rebels vs. Hildesheim Invaders dans la effect® ENERGY GFL le 06/09/2026. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #gfl-highlights#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @hildesheim-invaders @berlin-rebels

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