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effect® ENERGY GFL : Finale à Kempten ! Les Comets luttent contre les Hurricanes pour le maintien . FC Köln n'est pas concerné ici, mais les Comets ont besoin de points pour rester en GFL, ils affrontent les Hurricanes à:00 le 12 novembre

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

Temps forts de la rencontre Allgäu Comets vs. Saarland Hurricanes dans l'effect® ENERGY GFL le 29/08/2026. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #gfl-highlights#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @allgaeu-comets @saarland-hurricanes

Football américaineffect® ENERGY GFLAllgäu CometsSaarland Hurricanes e.V.

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