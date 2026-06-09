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effect® ENERGY GFL : Folie à la dernière minute entre les Lions et les Rebels !

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

ScoringPlays du match Berlin Rebels vs. Braunschweig Lions dans la effect® ENERGY GFL le 29/08/2026. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @berlin-rebels @braunschweig-lions #gfl-highlights

Football américaineffect® ENERGY GFLBerlin RebelsBraunschweig Lions

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