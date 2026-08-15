effect® ENERGY GFL : Journée de match à Dresde : Monarchs vs. Invaders. Qui remportera la victoire ?

Paramètres de confidentialité indisponibles
Les paramètres de confidentialité n'ont pas pu être chargés. Veuillez désactiver votre bloqueur de publicités si nécessaire et recharger la page.
Les paramètres de confidentialité n'ont pas pu être chargés. Veuillez désactiver votre bloqueur de publicités si nécessaire et recharger la page.
American Football
effect® ENERGY GFL: Alles oder nichts im Kellerduell! Hurricanes fordern Comets
effect® ENERGY GFL·
American Football
effect® ENERGY GFL: Revanche im Derby! Regensburg Phoenix empfangen Straubing Spiders
effect® ENERGY GFL·
American Football
effect® ENERGY GFL: Duell um die Playoff-Plätze! Berlin Rebels fordern Panther
effect® ENERGY GFL·
American Football
effect® ENERGY GFL: Kampf um die Playoffs! Munich Cowboys fordern Razorbacks
effect® ENERGY GFL·
American Football
effect® ENERGY GFL: Können die heimstarken Lions die mächtigen Royals ärgern?
effect® ENERGY GFL·
American Football
effect® ENERGY GFL: Wer setzt im Ostbayern-Derby das Ausrufezeichen?
effect® ENERGY GFL·
American Football
effect® ENERGY GFL: Sensation oder Machtdemonstration? Panther forden Royals
effect® ENERGY GFL·
American Football
effect® ENERGY GFL: Bleiben die Monarchs auch in Berlin ungeschlagen?
effect® ENERGY GFL·