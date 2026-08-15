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effect® ENERGY GFL : Journée de match à Dresde : Monarchs vs. Invaders. Qui remportera la victoire ?

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

Les ScoringPlays du match Dresden Monarchs vs. Hildesheim Invaders dans la effect® ENERGY GFL du 16.08.2026. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #gfl #germanfootballleague #football #american-football #gflscoringplays #gfl-highlights @gfl @dresden-monarchs @hildesheim-invaders

Football américaineffect® ENERGY GFLHildesheim InvadersDresden Monarchs

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