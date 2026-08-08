effect® ENERGY GFL : Les Unicorns en mode Beast !

Les ScoringPlays du match Schwäbisch Hall Unicorns vs. Kiel Baltic Hurricanes dans l'effect® ENERGY GFL du 08/08/2026. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #gfl #germanfootballleague #football #american-football #gflscoringplays #gfl-highlights @gfl @schwaebisch-hall-unicorns @kiel-baltic-hurricanes