effect® ENERGY GFL : Qui va mettre un point d'exclamation lors du derby d'Ostbayern ?

Aujourd'hui, 18:55
Temps forts de la rencontre Straubing Spiders vs. Regensburg Phoenix dans la effect® ENERGY GFL le 08/08/2026. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #gfl-highlights #germanfootballleague #football #american-football @gfl @straubing-spiders @regensburg-phoenix
Aujourd'hui, 16:45
Aujourd'hui, 13:30
Aujourd'hui, 18:03
Aujourd'hui, 18:21
Aujourd'hui, 13:45
Aujourd'hui, 12:58
15/08/26, 13:45
01/08/26, 17:36
01/08/26, 13:45
Aujourd'hui, 16:56
02/08/26, 14:28
02/08/26, 14:24
01/08/26, 18:55
01/08/26, 18:23
01/08/26, 18:18
25/07/26, 20:19
27/09/25, 21:05
27/09/25, 19:45
21/09/25, 17:58
30/08/25, 17:47
21/07/25, 13:13
25/07/26, 21:27