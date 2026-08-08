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  4. effect® ENERGY GFL : Qui va mettre un point d'exclamation lors du derby d'Ostbayern ?

effect® ENERGY GFL : Qui va mettre un point d'exclamation lors du derby d'Ostbayern ?

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

Aujourd'hui, 18:55

Temps forts de la rencontre Straubing Spiders vs. Regensburg Phoenix dans la effect® ENERGY GFL le 08/08/2026. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #gfl-highlights#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @straubing-spiders @regensburg-phoenix

Football américain effect® ENERGY GFL Regensburg Phoenix Straubing Spiders
LIVE
effect® ENERGY GFL: Hildesheim Invaders vs. Braunschweig Lions
Hildesheim Invaders
effect® ENERGY GFL: Hildesheim Invaders vs. Braunschweig Lions

Aujourd'hui, 16:45

American Football
effect® ENERGY GFL: Straubing Spiders vs. Regensburg Phoenix
Straubing Spiders
effect® ENERGY GFL: Straubing Spiders vs. Regensburg Phoenix

Aujourd'hui, 13:30

American Football
GRATUIT
effect® ENERGY GFL: Sensation oder Machtdemonstration? Panther forden Royals
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Sensation oder Machtdemonstration? Panther forden Royals

Aujourd'hui, 18:03

American Football
GRATUIT
effect® ENERGY GFL: Ein Spiel für die Geschichtsbücher! Unicorns in Beast Mode!
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Ein Spiel für die Geschichtsbücher! Unicorns in Beast Mode!

Aujourd'hui, 18:21

American Football
effect® ENERGY GFL: Berlin Rebels vs. Dresden Monarchs
Berlin Rebels
effect® ENERGY GFL: Berlin Rebels vs. Dresden Monarchs

Aujourd'hui, 13:45

American Football
effect® ENERGY GFL: Düsseldorf Panther vs. Potsdam Royals
Düsseldorf Panther
effect® ENERGY GFL: Düsseldorf Panther vs. Potsdam Royals

Aujourd'hui, 13:45

American Football
effect® ENERGY GFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Kiel Baltic Hurricanes
Schwäbisch Hall Unicorns
effect® ENERGY GFL: Schwäbisch Hall Unicorns vs. Kiel Baltic Hurricanes

Aujourd'hui, 12:58

American Football
À VENIR
effect® ENERGY GFL: Regensburg Phoenix vs. Straubing Spiders
Regensburg Phoenix
effect® ENERGY GFL: Regensburg Phoenix vs. Straubing Spiders

15/08/26, 13:45

American Football
GRATUIT
effect® ENERGY GFL: Dominiert der ungeschlagene Südmeister weiter? Die Unicorns zu Gast in Spiderdome
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Dominiert der ungeschlagene Südmeister weiter? Die Unicorns zu Gast in Spiderdome

01/08/26, 17:36

American Football
GRATUIT
effect® ENERGY GFL: Straubing Spiders vs. Schwäbisch Hall Unicorns
Straubing Spiders
effect® ENERGY GFL: Straubing Spiders vs. Schwäbisch Hall Unicorns

01/08/26, 13:45

American Football

Plus de vidéos et photos de effect® ENERGY GFL

GRATUIT
effect® ENERGY GFL: Ein Spiel für die Geschichtsbücher! Unicorns in Beast Mode!
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Ein Spiel für die Geschichtsbücher! Unicorns in Beast Mode!

Aujourd'hui, 18:21

American Football
GRATUIT
effect® ENERGY GFL: Sensation oder Machtdemonstration? Panther forden Royals
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Sensation oder Machtdemonstration? Panther forden Royals

Aujourd'hui, 18:03

American Football
GRATUIT
effect® ENERGY GFL: Bleiben die Monarchs auch in Berlin ungeschlagen?
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Bleiben die Monarchs auch in Berlin ungeschlagen?

Aujourd'hui, 16:56

American Football
GRATUIT
effect® ENERGY GFL: Können die Razorbacks der Favoritenrolle gerecht werden?
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Können die Razorbacks der Favoritenrolle gerecht werden?

02/08/26, 14:28

American Football
GRATUIT
effect® ENERGY GFL: Spannendes Duell in Regensburg
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Spannendes Duell in Regensburg

02/08/26, 14:24

American Football
GRATUIT
effect® ENERGY GFL: Vorsprung ist nicht alles! Rebels zu Gast in Kiel
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Vorsprung ist nicht alles! Rebels zu Gast in Kiel

01/08/26, 18:55

American Football
GRATUIT
effect® ENERGY GFL: Können die Panther die noch unngeschlagenen Monarchs ärgern?
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Können die Panther die noch unngeschlagenen Monarchs ärgern?

01/08/26, 18:23

American Football
GRATUIT
effect® ENERGY GFL: Low-Score-Game in Pforzheim!
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Low-Score-Game in Pforzheim!

01/08/26, 18:18

American Football
GRATUIT
effect® ENERGY GFL: Dominiert der ungeschlagene Südmeister weiter? Die Unicorns zu Gast in Spiderdome
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Dominiert der ungeschlagene Südmeister weiter? Die Unicorns zu Gast in Spiderdome

01/08/26, 17:36

American Football
GRATUIT
effect® ENERGY GFL: Duell der Top-Teams! Die Monarchs wollen Platz eins verteidigen
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Duell der Top-Teams! Die Monarchs wollen Platz eins verteidigen

25/07/26, 20:19

American Football
GRATUIT
GFL: Hart umkämpftes Halbfinale zwischen den IFM Razorbacks Ravensburg und den Dresden Monarchs!
effect® ENERGY GFL
GFL: Hart umkämpftes Halbfinale zwischen den IFM Razorbacks Ravensburg und den Dresden Monarchs!

27/09/25, 21:05

American Football
GRATUIT
GFL: Punkteflut im Halbfinale zwischen den Potsdam Royals und den Munich Cowboys!
effect® ENERGY GFL
GFL: Punkteflut im Halbfinale zwischen den Potsdam Royals und den Munich Cowboys!

27/09/25, 19:45

American Football
GRATUIT
GFL: Salto in die Endzone
effect® ENERGY GFL
GFL: Salto in die Endzone

21/09/25, 17:58

American Football
GRATUIT
GFL: Die Berlin Rebels erwischen eine gute erste Hälfte gegen die Munich Cowboys
effect® ENERGY GFL
GFL: Die Berlin Rebels erwischen eine gute erste Hälfte gegen die Munich Cowboys

30/08/25, 17:47

American Football
GRATUIT
GFL: Wer holt sich den Sieg? - Allgäu vs. Pforzheim
effect® ENERGY GFL
GFL: Wer holt sich den Sieg? - Allgäu vs. Pforzheim

21/07/25, 13:13

American Football
GRATUIT
effect® ENERGY GFL: Kampf um den Anschluss! Die Rebels gastieren bei den Lions
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Kampf um den Anschluss! Die Rebels gastieren bei den Lions

25/07/26, 21:27

American Football

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