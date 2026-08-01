effect® ENERGY GFL : Match à faible score à Pforzheim !

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Les ScoringPlays du match Pforzheim Wilddogs vs. Munich Cowboys dans la effect® ENERGY GFL du 01/08/2026. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #gfl #germanfootballleague #football #american-football #gflscoringplays #gfl-highlights @gfl @pforzheim-wilddogs @munich-cowboys
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