effect® ENERGY GFL : un test d'endurance face au leader du championnat ! Les Comets défient les Unicorns

Temps forts de la rencontre entre les Schwäbisch Hall Unicorns et les Allgäu Comets dans l'effect® ENERGY GFL le 25/07/2026. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #gfl-highlightsl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @schwaebisch-hall-unicorns @allgaeu-comets