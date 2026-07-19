effect® ENERGY GFL : Pure domination ! Les Spiders sont en déplacement à Ravensburg

19/07/26, 17:01
Les ScoringPlays du match ifm Razorbacks Ravensburg vs. Straubing Spiders dans la effect® ENERGY GFL du 19/07/2026. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #gfl #germanfootballleague #football #american-football #gflscoringplays #gfl-highlights @gfl @regensburg-phoenix @pforzheim-wilddogs
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