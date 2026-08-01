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  4. effect® ENERGY GFL : Le champion invaincu du sud va-t-il continuer à dominer ? Les Unicorns en déplacement au Spiderdome

effect® ENERGY GFL : Le champion invaincu du sud va-t-il continuer à dominer ? Les Unicorns en déplacement au Spiderdome

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

Hier, 17:36

Les ScoringPlays du match Straubing Spiders vs. Schwäbisch Hall Unicorns dans la effect® ENERGY GFL du 01/08/2026. Les clubs seront financièrement impliqués dans les bénéfices. #gfl #germanfootballleague #football #american-football #gflscoringplays #gfl-highlights @gfl @straubing-spiders @schwaebisch-hall-unicorns

Football américain effect® ENERGY GFL Straubing Spiders Schwäbisch Hall Unicorns
effect® ENERGY GFL: Straubing Spiders vs. Schwäbisch Hall Unicorns
Straubing Spiders
effect® ENERGY GFL: Straubing Spiders vs. Schwäbisch Hall Unicorns

Hier, 13:45

American Football
GRATUIT
effect® ENERGY GFL-Livekonferenz am 01.08.2026 - kommentiert von Constantin Eckner und Roman Motzkus
Sporteurope.TV
effect® ENERGY GFL-Livekonferenz am 01.08.2026 - kommentiert von Constantin Eckner und Roman Motzkus

Hier, 13:25

Sonstiges
GRATUIT
effect® ENERGY GFL: Können die Panther die noch unngeschlagenen Monarchs ärgern?
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Können die Panther die noch unngeschlagenen Monarchs ärgern?

Hier, 18:23

American Football
GRATUIT
effect® ENERGY GFL: Low-Score-Game in Pforzheim!
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Low-Score-Game in Pforzheim!

Hier, 18:18

American Football
GRATUIT
effect® ENERGY GFL: Vorsprung ist nicht alles! Rebels zu Gast in Kiel
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Vorsprung ist nicht alles! Rebels zu Gast in Kiel

Hier, 18:55

American Football
effect® ENERGY GFL: Dresden Monarchs vs. Düsseldorf Panther
Dresden Monarchs
effect® ENERGY GFL: Dresden Monarchs vs. Düsseldorf Panther

Hier, 13:45

American Football
effect® ENERGY GFL: Pforzheim Wilddogs vs. Munich Cowboys
Pforzheim Wilddogs
effect® ENERGY GFL: Pforzheim Wilddogs vs. Munich Cowboys

Hier, 13:45

American Football
effect® ENERGY GFL: Regensburg Phoenix vs. Saarland Hurricanes
Regensburg Phoenix
effect® ENERGY GFL: Regensburg Phoenix vs. Saarland Hurricanes

Hier, 13:45

American Football
effect® ENERGY GFL: Kiel Baltic Hurricanes vs. Berlin Rebels
Kiel Baltic Hurricanes
effect® ENERGY GFL: Kiel Baltic Hurricanes vs. Berlin Rebels

Hier, 13:45

American Football
effect® ENERGY GFL: Allgäu Comets vs. ifm Razorbacks Ravensburg
Allgäu Comets
effect® ENERGY GFL: Allgäu Comets vs. ifm Razorbacks Ravensburg

Hier, 13:45

American Football

Plus de vidéos et photos de effect® ENERGY GFL

GRATUIT
effect® ENERGY GFL: Vorsprung ist nicht alles! Rebels zu Gast in Kiel
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Vorsprung ist nicht alles! Rebels zu Gast in Kiel

Hier, 18:55

American Football
GRATUIT
effect® ENERGY GFL: Können die Panther die noch unngeschlagenen Monarchs ärgern?
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Können die Panther die noch unngeschlagenen Monarchs ärgern?

Hier, 18:23

American Football
GRATUIT
effect® ENERGY GFL: Low-Score-Game in Pforzheim!
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Low-Score-Game in Pforzheim!

Hier, 18:18

American Football
GRATUIT
effect® ENERGY GFL: Duell der Top-Teams! Die Monarchs wollen Platz eins verteidigen
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Duell der Top-Teams! Die Monarchs wollen Platz eins verteidigen

25/07/26, 20:19

American Football
GRATUIT
effect® ENERGY GFL: Kampf um den Anschluss! Die Rebels gastieren bei den Lions
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Kampf um den Anschluss! Die Rebels gastieren bei den Lions

25/07/26, 21:27

American Football
GRATUIT
effect® ENERGY GFL: Härtetest beim Ligaprimus! Die Comets fordern die Unicorns
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Härtetest beim Ligaprimus! Die Comets fordern die Unicorns

25/07/26, 18:01

American Football
GRATUIT
effect® ENERGY GFL: Ein Duell auf Augenhöhe?
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Ein Duell auf Augenhöhe?

25/07/26, 17:50

American Football
GRATUIT
GFL: Hart umkämpftes Halbfinale zwischen den IFM Razorbacks Ravensburg und den Dresden Monarchs!
effect® ENERGY GFL
GFL: Hart umkämpftes Halbfinale zwischen den IFM Razorbacks Ravensburg und den Dresden Monarchs!

27/09/25, 21:05

American Football
GRATUIT
effect® ENERGY GFL: Pure Dominanz! Die Spiders gastieren in Ravensburg
effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL: Pure Dominanz! Die Spiders gastieren in Ravensburg

19/07/26, 17:01

American Football
GRATUIT
GFL: Die Berlin Rebels erwischen eine gute erste Hälfte gegen die Munich Cowboys
effect® ENERGY GFL
GFL: Die Berlin Rebels erwischen eine gute erste Hälfte gegen die Munich Cowboys

30/08/25, 17:47

American Football
GRATUIT
GFL: Punkteflut im Halbfinale zwischen den Potsdam Royals und den Munich Cowboys!
effect® ENERGY GFL
GFL: Punkteflut im Halbfinale zwischen den Potsdam Royals und den Munich Cowboys!

27/09/25, 19:45

American Football
GRATUIT
GFL: Salto in die Endzone
effect® ENERGY GFL
GFL: Salto in die Endzone

21/09/25, 17:58

American Football
GRATUIT
GFL: 2PT-Conversions am Fließband!
effect® ENERGY GFL
GFL: 2PT-Conversions am Fließband!

20/09/25, 20:52

American Football
GRATUIT
GFL: 92 Punkte Wahnsinn im Saarland
effect® ENERGY GFL
GFL: 92 Punkte Wahnsinn im Saarland

06/07/25, 14:54

American Football
GRATUIT
GFL: Wer holt sich den Sieg? - Allgäu vs. Pforzheim
effect® ENERGY GFL
GFL: Wer holt sich den Sieg? - Allgäu vs. Pforzheim

21/07/25, 13:13

American Football
GRATUIT TEMPS FORTS
GFL: Schlagabtausch, aber die Royals gewinnen souverän
effect® ENERGY GFL
GFL: Schlagabtausch, aber die Royals gewinnen souverän

10/06/23, 19:25

American Football

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