effect® ENERGY GFL : Duel passionnant à Ratisbonne

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Tous les jeux de scoring de la rencontre Regensburg Phoenix vs. Saarland Hurricanes dans la effect® ENERGY GFL le 01/08/2026. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @regensburg-phoenix @saarland-hurricanes #gfl-highlights
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