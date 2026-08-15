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effect® ENERGY GFL : Revanche dans le derby ! Regensburg Phoenix recevront Straubing Spiders

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

Temps forts de la rencontre Regensburg Phoenix vs. Straubing Spiders dans la effect® ENERGY GFL le 15/08/2026. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #gfl-highlights#germanfootballleague#football#american-football @gfl @regensburg-phoenix @straubing-spiders

Football américaineffect® ENERGY GFLRegensburg PhoenixStraubing Spiders

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