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effect® ENERGY GFL : Plein régime ou programme de préservation ? Royals et Cowboys avant la répétition générale des playoffs

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

Temps forts de la rencontre Potsdam Royals vs. Munich Cowboys dans la effect® ENERGY GFL le 29/08/2026. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #gfl-highlights#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @potsdam-royals @munich-cowboys

Football américaineffect® ENERGY GFLMunich CowboysPotsdam Royals

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