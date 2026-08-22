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effect® ENERGY GFL : Les Spiders se battent à Düsseldorf pour leur première victoire de la saison !

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

Les temps forts de la partie Düsseldorf Panther vs. Straubing Spiders dans la effect® ENERGY GFL le 29/08/2026. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @duesseldorf-panther @straubing-spiders #gfl-highlights

Football américaineffect® ENERGY GFLStraubing SpidersDüsseldorf Panther

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