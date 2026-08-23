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effect® ENERGY GFL : Match d'été à Schwäbisch Hall – Unicorns reçoivent Regensburg Phoenix !

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

Temps forts de la rencontre Schwäbisch Hall Unicorns vs. Regensburg Phoenix dans l'effect® ENERGY GFL le 29/08/2026. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #gfl-highlights#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @schwaebisch-hall-unicorns @regensburg-phoenix

Football américaineffect® ENERGY GFLRegensburg PhoenixSchwäbisch Hall Unicorns

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