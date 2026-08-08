Livestream premium Pay per View 6,00 € Teampass 2026 - B. Rebels 30,00 € Teampass 2026 - Invaders 30,00 € GFL 2026: All Access 45,00 € Continuer *Reporté* effect® ENERGY GFL : Berlin Rebels vs. Hildesheim Invaders Berlin Rebels 06/09/26, 12:45 À VENIR Dès 6,00 € Suivre Video-Livestream des Spiels Berlin Rebels vs. Hildesheim Invaders in der effect® ENERGY GFL am 06.09.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @berlin-rebels @hildesheim-invadersFootball américaineffect® ENERGY GFLBerlin RebelsHildesheim InvadersBerlin Rebels est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.