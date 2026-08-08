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Pforzheim Wilddogs vs. Hildesheim Invaders

Pforzheim Wilddogs
Pforzheim Wilddogs

À VENIR Dès 6,00 €

Diffusion en direct vidéo du match Pforzheim Wilddogs vs. Hildesheim Invaders dans l'effect® ENERGY GFL. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #football #american-football

Football américainPforzheim WilddogsHildesheim InvadersLe football
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