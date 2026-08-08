Livestream premium Pay per View 6,00 € GFL 2026: All Access 45,00 € Continuer Pforzheim Wilddogs vs. Hildesheim Invaders Pforzheim Wilddogs 12/09/26, 13:45 À VENIR Dès 6,00 € Suivre Diffusion en direct vidéo du match Pforzheim Wilddogs vs. Hildesheim Invaders dans l'effect® ENERGY GFL. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #football #american-footballFootball américainPforzheim WilddogsHildesheim InvadersLe footballPforzheim Wilddogs est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.