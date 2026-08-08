Livestream premium Pay per View 6,00 € GFL 2026: All Access 45,00 € Continuer Potsdam Royals vs. ifm Razorbacks Ravensburg Potsdam Royals 12/09/26, 12:45 À VENIR Dès 6,00 € Suivre Diffusion en direct vidéo du match Potsdam Royals vs. ifm Razorbacks Ravensburg dans l'effect® ENERGY GFL. Les clubs seront financièrement associés aux bénéfices. #football #american-footballFootball américainPotsdam Royalsifm Razorbacks RavensburgLe footballPotsdam Royals est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.