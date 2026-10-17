Livestream premium Obtenez ce livestream pour seulement 3,90 € Pay per View 3,90 € Continuer 1. Liga Süd - Spieltag 11HC Erlangen vs. Frisch Auf Göppingen HC Erlangen U19m 13/12/26, 12:15 À VENIR Dès 3,90 € Suivre JBLH masculin : Vidéo-diffusion en direct du match HC Erlangen vs. Frisch Auf Göppingen. @jblhmaennlich @handball-net #handballnetHandballJBLH männlichHC Erlangen U19mFrisch Auf Göppingen U19MHC Erlangen U19m est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.