Livestream premium Pay per View 5,90 € OHV Aurich 26/ 59,90 € ESG Gensungen/Felsberg 26/27 59,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Continuer OHV Aurich vs. ESG Gensungen/Felsberg OHV Aurich Männer 15/01/27, 18:45 À VENIR Dès 5,90 € Suivre Diffusion en direct vidéo de la rencontre OHV Aurich vs. ESG Gensungen/Felsberg de la 3. Liga Handball Männer le 15/01/2027. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-westHandball3. Handball-Liga MännerOHV Aurich MännerESG Gensungen/Felsberg HommesOHV Aurich Männer est responsable de la production en direct, des commentaires et de la modération du chat.