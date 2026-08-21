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Wanda Diamond League - Zurich

Wanda Diamond League
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TEMPS FORTS

Temps forts de la 14e rencontre à Zurich le 27/08/2026 à 19h45 dans le cadre de la Wanda Diamond League 2026 - Commentaire de Florian Weber et Linn Kleine. #leichtathletik #WorldAthletics #WandaDiamondLeague #WandaDiamondLeague2026 @world-athletics

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