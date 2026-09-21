Premium-Livestream Pay per View 5,90 € Teampass 25/26 - Thüringer HC 35,00 € Teampass 2026/27 - Göppingen 39,90 € HBF Hauptrundenpass 26/27 49,90 € Weiter FRISCH AUF Göppingen vs. Thüringer HC FRISCH AUF Göppingen Frauen 31.01.27, 11:15 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream des Spiels FRISCH AUF Göppingen vs. Thüringer HC. HandballFRISCH AUF Göppingen FrauenThüringer HC FrauenfrauenFRISCH AUF Göppingen Frauen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.