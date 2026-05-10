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effect® ENERGY GFL: Ein Kopf-an-Kopf-Rennen in Kiel!

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

Die ScoringPlays des Spiels Regensburg Phoenix vs. Pforzheim Wilddogs in der effect® ENERGY GFL vom 09.05.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl#germanfootballleague#football    #american-football #gflscoringplays #gfl-highlights @gfl @regensburg-phoenix @pforzheim-wilddogs

American Footballeffect® ENERGY GFLRegensburg PhoenixPforzheim Wilddogs

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