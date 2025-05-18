3. Liga: Aufstiegsrunde - HC Empor Rostock vs. HC Oppenweiler/Backnang - Halbfinale

18.05.25, 13:45 Uhr
Video-Livestream der Partie HC Empor Rostock vs. HC Oppenweiler/Backnang in der Aufstiegsrunde der 3. Liga Handball Männer am 18.05.2025 @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb @hc-empor-rostock @hcob-maenner
19.10.25, 14:45 Uhr
14.11.25, 17:45 Uhr
30.05.25, 14:58 Uhr
30.11.25, 14:45 Uhr
11.10.25, 15:45 Uhr
14.09.25, 13:45 Uhr
27.09.25, 15:45 Uhr
06.09.25, 16:15 Uhr
08.11.25, 18:00 Uhr
30.11.24, 17:45 Uhr
04.10.25, 16:45 Uhr
07.12.24, 15:45 Uhr
20.03.23, 14:01 Uhr
26.10.25, 14:45 Uhr
22.02.26, 16:00 Uhr
08.03.25, 17:45 Uhr
08.03.26, 15:45 Uhr
31.01.25, 17:45 Uhr
16.02.25, 14:45 Uhr
02.03.25, 14:55 Uhr
23.03.25, 14:45 Uhr
05.04.25, 16:45 Uhr