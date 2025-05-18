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3. Liga: Aufstiegsrunde - HC Empor Rostock vs. HC Oppenweiler/Backnang - Halbfinale

HC Empor Rostock Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
HC Empor Rostock Männer
HC Empor Rostock Männer

18.05.25, 13:45 Uhr

Video-Livestream der Partie HC Empor Rostock vs. HC Oppenweiler/Backnang in der Aufstiegsrunde der 3. Liga Handball Männer am 18.05.2025 @handball-net @deutscherhandballbund@3-handball-liga #handball    #liga3#dhb @hc-empor-rostock @hcob-maenner

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