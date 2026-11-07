Sportakrobatik
5. Dietemann Pokal - Sportakrobatik
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Sportakrobatik
Sportakrobatik
Sportakrobatik in Hessen - Hessische Meisterschaft & Bestenermittlung 2025
Hessischer Sportakrobatik Verband e.V.·
Sportakrobatik
Sportakrobatik - HSAV Ligawettkampf Nr. 4 - 2026 beim KSV Weiher
Hessischer Sportakrobatik Verband e.V.·
Sportakrobatik
Deutsche Meisterschaft Sportakrobatik Aspire & Junioren 2
Hessischer Sportakrobatik Verband e.V.·