Premium-Livestream Pay per View 5,90 € HSG Varel 26/27 69,90 € ESG Gensungen/Felsberg 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter HSG Varel vs. ESG Gensungen/Felsberg HSG Varel Männer 17.04.27, 17:15 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels HSG Varel vs. ESG Gensungen/Felsberg. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHSG Varel MännerESG Gensungen/Felsberg MännerHSG Varel Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.