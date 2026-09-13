Premium-Livestream Pay per View 5,90 € HG Hamburg Barmbek 26/27 69,90 € HV Grün-Weiß Werder 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter HV Grün-Weiß Werder vs. HG Hamburg-Barmbek HV Grün-Weiß Werder Männer 20.02.27, 18:15 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels HV Grün-Weiß Werder vs. HG Hamburg-Barmbek. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerHV Grün-Weiß Werder MännerHG Hamburg-Barmbek MännerHV Grün-Weiß Werder Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.