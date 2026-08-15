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Bergischer HC 06 vs. Sport-Union Neckarsulm

Bergischer HC Frauen
Bergischer HC Frauen

IN ARRIVO Da 5,90 €

Video-Livestream della partita tra il Bergischer HC 06 e la Sport-Union Neckarsulm il 21/08/2026 alle 19:00 nel quadro del 1° turno della DHB-Pokal femminile.

PallamanoBergischer HC FrauenSport-Union Neckarsulm Frauenfrauen
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