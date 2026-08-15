Livestream premium Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Neckarsulm 39,90 € Stagione 2026/27 - Bergischer HC 39,90 € Abbonamento principale HBF 26/27 49,90 € Continua Bergischer HC 06 vs. Sport-Union Neckarsulm Bergischer HC Frauen 21/08/26, 16:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui Video-Livestream della partita tra il Bergischer HC 06 e la Sport-Union Neckarsulm il 21/08/2026 alle 19:00 nel quadro del 1° turno della DHB-Pokal femminile. PallamanoBergischer HC FrauenSport-Union Neckarsulm FrauenfrauenBergischer HC Frauen è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.