*Rinviato* effect® ENERGY GFL: Berlin Rebels vs. Hildesheim Invaders Berlin Rebels 06/09/26, 12:45 IN ARRIVO Da 6,00 € Segui Video-Livestream des Spiels Berlin Rebels vs. Hildesheim Invaders in der effect® ENERGY GFL am 06.09.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @berlin-rebels @hildesheim-invadersFootball Americanoeffect® ENERGY GFLBerlin RebelsHildesheim InvadersBerlin Rebels è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.