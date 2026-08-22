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effect® ENERGY GFL: Le Spiders lottano a Düsseldorf per la prima vittoria stagionale!

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

Le giocazioni decisive della partita Düsseldorf Panther vs. Straubing Spiders nella effect® ENERGY GFL il 29.08.2026. I club saranno finanziariamente coinvolti negli incassi. #gfl #germanfootballleague #football #american-football @gfl @duesseldorf-panther @straubing-spiders #gfl-highlights

Football Americanoeffect® ENERGY GFLStraubing SpidersDüsseldorf Panther

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