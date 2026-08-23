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effect® ENERGY GFL: Massima potenza o programma di risparmio? Royals e Cowboys alla vigilia della prova generale dei playoff

effect® ENERGY GFL
effect® ENERGY GFL

Video-Highlights della partita Potsdam Royals vs. Munich Cowboys nella effect® ENERGY GFL il 29/08/2026. I club saranno finanziariamente coinvolti negli incassi. #gfl-highlights#germanfootballleague#football    #american-football @gfl @potsdam-royals @munich-cowboys

Football Americanoeffect® ENERGY GFLMunich CowboysPotsdam Royals

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